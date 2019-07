Wurkstraf ynwenner Easternijtsjerk om mishanneling mei bierglês

De Easternijtsjerker krige by in taksybus yn de nacht fan 25 novimber ferline jier op de Markt yn Dokkum spul mei in groepke út Damwâld. De taksysjauffeur woe de fertochte en syn freonen net meinimme.

Dêrnei foelen klappen en de fertochte soe besocht ha om ien mei in bierglês op 'e holle te slaan. In freon dy't syn earm dertusken stuts, krige in heftige snijwûne.

Rjochter leaut ferhaal taksysjauffeur

De Easternijtsjerker joech net ta dat er it dien hie, mar de rjochter gie út fan it ferhaal fan de Damwâldsters en de nochtere taksysjauffeur. Boppe-op de wurkstraf krige de Easternijtsjerker in selstraf fan in moanne ûnder betingst. Hy moat in skeafergoeding fan 380 euro betelje oan it slachtoffer mei de snijwûne.