Nederlânsk waarmterekôr is brutsen, ek yn Fryslân steane rekôrs op omfallen

Foar it mjitten fan de heechste maksimumtemperatuer wurdt ûnderskied makke tusken offisjele KNMI-stasjons en 'gewoane' mjitstasjons. De mjittingen fan dy gewoane stasjons gean folle fierder werom yn 'e tiid as de offisjele stasjons. It stasjon yn Ljouwert op de fleanbasis is bygelyks pas aktyf sûnt 1951.

It plak fan de mjittingen is ek fan belang. Sa is in stasjon dat tusken de bebouwing stiet net betrouber, trochdat hûzen en gebouwen de temperatuer beynfloedzje kinne. Dêrom binne de mjittingen fan de temperatuer altyd yn 'iepen fjild', sûnder gebouwen deromhinne.