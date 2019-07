Operaasje-ynstruminten fan it MCL krije in twadde libben

De ôfkarde operaasje-ynstruminten fan it Medisch Centrum Leeuwarden wurde ynkoarten recyclet. It bedriuw Van Straten Medial reparearret ôfkarde ynstruminten mei in saneamd sirkulêr ynstrumintenbehear. Dêrby wurde ynstruminten dy't net mear oan de noarmen foldogge, omsmolten en krije se in twadden libben as nij medysk ynstrumint of as spielsysteem of as oare ûnderdielen. It MCL is it earste sikehûs yn Noard-Nederlân dat mei dit systeem wurkjen giet.