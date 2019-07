Dizze wike yn ús provinsje: SKS, fierljeppe en it Veenhoop Festival

Nasjonale Fierljep Manifestaasje

Ek op sneon 27 july is de Nasjonale Fierljep Manifestaasje (NFM). Foar de 31e kear wurdt it grutte ljepfeest op It Heidenskip organisearre. It tema fan dit jier is 'leger'. Ljeppers en taskôgers wurde oanmoedige om harren yn styl op te toaien. De hiele dei troch wurdt der ljept, mar de grutte finale fan de ferskate klassen start om 19.00 oere. Njonken it fierljeppen binne der noch ferskate oare festiviteiten, lykas in sweefmûne.

It evenemint is net fergees. De entreeprizen binne 7,50 euro foar folwoeksenen en 3,50 foar jeugd ûnder de 12 jier. Mear ynformaasje is fia dizze link te finen.