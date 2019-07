Tredde nije spiler foar Cambuur yn ien wike: Ragnar Oratmangoen

By TOP Oss spile er 30 wedstriden en dêryn skoarde er njoggen kear. Earder woansdei rekke Cambuur in oanfaller kwyt: Nigel Robertha giet nei Levski Sofia.

"Enorm veelzijdig"

Technysk manager Foeke Booy seit dat Oratmangoen in grut talint is. "Bovendien is hij enorm veelzijdig: hij kan fungeren als spits, rechtsbuiten of aanvallend op het middenveld. Dat opgeteld bij zijn karakter maakt dat wij heel blij zijn dat we hem erbij hebben."