Offalferwurker Orion hoecht provinsje gjin twangsom te beteljen

De Ried fan Steat hat de twangsom dy't de provinsje Fryslân ôffalferwurkingsbedriuw Orion oplein hie, fan tafel fage. De provinsje easke 30.000 euro fan it Drachtster bedriuw, foar it yllegaal útsmiten fan polychloorbifenylen (pcb's). Orion wie it dêr net mei iens en stapte nei de Ried fan Steat.