Koetshús filla Woudoord op It Hearrenfean foarearst rêden fan sloop

It oantekenjen fan it beswier kealle swier en it proses duorre moannen. "Tijdens die bezwaarprocedure bleek ineens dat het koetshuis in 2016 al was aangewezen als gemeentelijk monument", seit Pfeiffer. It die bliken dat de gemeente werom besocht te kommen op har eardere beslút.

"De gemeente zei dat ze het niet op de juiste manier bekend hadden gemaakt. Ze hadden alleen de eigenaar een brief gestuurd, maar het had eigenlijk in de krant bekendgemaakt moeten worden." Dat wie ek it gefal by tsientallen oare gemeentlike monuminten.

Dochs in monumint

"Daar hebben wij een zaak van gemaakt. Je kunt niet van één pand achteraf zeggen dat het toch geen gemeentelijk monument is." De beswierskriftekommisje advisearre dat it beslút út 2016 dochs jildich is en dat it koetshús dochs in monumintestatus hat. Itselde jildt foar de oare pannen op de list fan 2016.

Dat betsjut lykwols net dat it gebou hielendal net mear sloopt wurde kin. "Een monumentenstatus biedt geen onherroepelijke bescherming tegen sloop. Het is wel moeilijker geworden om het te slopen. Wij hebben nu met succes kunnen aantonen dat het een monument is en nu is het aan de eigenaar om daar verder een beslissing over te nemen."

Potinsjele keaper

Yntusken hat him in potinsjele keaper melden foar it koetshús. "Die zegt daar wel wat mee te kunnen. Ik hoop van harte dat de eigenaar een gesprek wil aangaan met de geïnteresseerde", beslút Pfeiffer.