Petitie voor festivals in Leeuwarden talrijk ondertekend

"Ik was op vakantie en ik ben net weer terug. Ik kreeg een berichtje en tot mijn verbazing zag ik dat de petitie maandag meer dan 300 keer weer is ondertekend", vertelt Groeneveld. In totaal is de petitie nu 7.000 keer ondertekend. "Ik hoop natuurlijk dat het zorgt voor extra politieke druk. Hoe meer, hoe beter. Ik vind dit een groot succes. 7.000 handtekeningen laten ook zien wat het belang is van het behoud van festivals en de evenementen in en bij Leeuwarden."

"Het maakt de stad levendig"

Groeneveld haar eigen mening over de festivals mag duidelijk zijn: "Ik ben 100 procent voor het behoud van alle festivals en evenementen die er nu zijn, zoals CityRock Leeuwarden, Into the Grave, Psy-Fi, Welcome to the Village en Promised Land. Het maakt de stad levendig. Ik vind dat er alles aan moet worden gedaan om dat in ieder geval te behouden."

Tegenstanders van de evenementen zeggen dat het voor overlast zorgt. "Daar zijn de meningen over verdeeld", volgens Groeneveld. "Die discussie duurt ook al heel lang. Ik heb een ander standpunt. Alle organisatoren moeten uiteraard rekening houden met vergunningen en met onderzoeken. Maar er zijn experts om conclusies te trekken over eventueel overlast."