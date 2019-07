Petysje foar festivals yn Ljouwert manmachtich ûndertekene

"Ik wie op fakânsje en ik bin krekt werom. Ik krige in berjochtje en ta myn fernuvering seach ik dat de petysje moandei mear as 300 kear wer ûndertekene is", fertelt Groeneveld. Yn totaal is de petysje no 7.000 kear ûndertekene. "Ik hoopje fansels dat it soarget foar ekstra politike druk. Hoe mear, hoe better. Ik fyn dit in grut sukses. 7.000 hantekeningen litte ek sjen wat it belang is fan it behâld fan de festivals en de eveneminten yn en by Ljouwert."

"It makket de stêd libbendich"

Groeneveld har eigen miening oer de festivals mei dúdlik wêze: "Ik bin 100 prosint foar it behâld fan alle festivals en eveneminten dy't der no binne, lykas CityRock Leeuwarden, Into the Grave, Psy-Fi, Welcome to the Village en Promised Land. It makket de stêd libbendich. Ik fyn dat der alles oan dien wurde moat om dat yn elts gefal te behâlden."

Tsjinstanners fan de eveneminten sizze dat it foar oerlêst soarget. "Dêr binne de mieningen oer ferdield", neffens Groeneveld. "Dy diskusje duorret ek al hiel lang. Ik ha in oar stânpunt. Alle organisatoaren moatte fansels rekken hâlde mei fergunningen en mei ûndersiken. Mar der binne eksperts om konklúzjes te lûken oer eventuele oerlêst."