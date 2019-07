Appie Wijma fan minimakamping kin noch wol wat guod brûke

Dizze fergese kemping is foarich wykein offisjeel iepene. Takom freed komme de earste gasten. "Ik verwacht dan zo'n negen of tien gezinnen hier". En ek al leit it yn de provinsje Grinslân, der komt in protte stipe út Fryslân. "Het is ongelofelijk wat ik allemaal voor spullen heb gekregen. Iedereen denkt en helpt mee. Onlangs kwam hier nog een stel uit België om een vouwwagen en andere campingspullen te brengen. Dit had ik nooit verwacht."

Appie Wijma is de inisjatyfnimmer fan de fergese kemping. Hy is al langer dwaande foar de minima. Sa hat hy ek in itenstún, dêr't griente teeld wurdt foar de 'voedselbank'. De minimkamping neamt er net 'syn' kamping. "De grond is van mij, maar de camping is van iedereen die hier een steentje aan bijdraagt. Prachtig om te zien dat zoveel mensen hart voor deze zaak hebben. De lokale patatboer komt frietjes bakken, en een band komt een optreden verzorgen. Geweldig!"

Wat kin Appie Wijma noch allegear brûke?

"Toiletpapier is altijd meer dan welkom, maar ook pampers of maandverband. En toetjes: we willen mensen zo graag even verwennen met een lekker gerechtje na het eten. Boodschappen zijn ook nooit weg. Mensen kunnen gewoon contact met mij opnemen over wat ze zouden willen aanbieden."