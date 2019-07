Gemeente De Fryske Marren wol witte wat fietsers van de paden vinden

Net dat it no net feilich is yn de gemeente, mar se wolle witte hoe't de minsken der om tinke. "Dat komt fuort út ús koälysje-akkoart, wêrby't we oandacht frege ha foar de feilichheid op de fytsrûten." Dêrby giet it net allinnich om it netwurk mei fytsknooppunten, mar ek om trochgeande rûten.

Kin feilichheid better?

De gemeente hat de ôfrûne perioade wol wurke oan de fytspaden. "We ha in hiel soad tegelpaden feroare yn betonpaden. Sa ha we in enoarme kwaliteitsslach makke", neffens Veltman. "Mar we wolle no dus witte hoe't de fytsers it belibje. Tinke se dat de feilichheid better kin bygelyks?"

Veltman mei sels ek graach fytse en hy wit wol in plak om ris nei te sjen. "It ferlingde fan de Wieldyk fan Bakhuzen nei Riis bygelyks. Dêr is in soad autoferkear en der lizze gravelstripen njonken de dyk. Dat moatte we meinimme."