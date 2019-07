Drachtster (33) moat in jier de sel yn om deaslach

In Drachtster fan 33 jier, dy't yn de nacht fan 1 op 2 septimber ferline jier yn syn wenplak twa minsken mishannele, moat in jier de sel yn. De Ljouwerter rjochtbank sei dat de Drachtster him skuldich makke hat oan poging ta deaslach: hy sloech en skopte in man tsjin 'e holle. In frou dy't dertusken komme woe, krige in klap tsjin 'e holle.