UPDATE: Grutte skuorrebrân yn Wjelsryp liket ûnder kontrôle

Yn in skuorre oan de Oasterein yn Wjelsryp hat tiisdeitemiddei in grutte brân west. Yn de skuorre wie in trekker yn 'e brân flein. Njonken de skuorre leit in grutte wenbuorkerij mei in reiten tek. De brânwacht hat dat wiet makke, om foar te kommen dat dat ek yn de brân fljocht. Dat is slagge. Nei in oere wie de brân ûnder kontrôle.