Tsjinstanners hurdfarren Burgumer Mar: betingsten waarden ek skeind

"Keurich oan de regels holden"

Ronald Kiewit is ien fan de gasten op de camping fan Eibergen. Hy kaam dêr just om te hurdfarren. "Dit falt ús hiel rau op it dak. Gjinien hjir hie dit ferwachte. It is no fan de iene op de oare dei gebeurd mei dy pilot. Wat moatte we no?" Kiewit hie sels ynvestearre yn nij goed. "In boatsje oanskaft en alle attributen dy't dêrby hearre. We ha hjir de hiele tiid op sitte te wachtsjen. En oars fearen we noch wolris yllegaal, mar no ha we ús keurich oan de regels holden."