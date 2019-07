Doke Schmidt kiest foar pikante stap nei SC Cambuur, dat ek nije keeper hat

Stevens (27) spile it ôfrûne seizoen by Excelsior. Hy begûn syn karriêre by FC Volendam en keepte dêrnei by FC Twente en Go Ahead Eagles, foardat er nei Rotterdam gie. SC Cambuur wurdt syn fiifde wurkjouwer.

De stap fan Schmidt nei SC Cambuur is in pikante. De 27-jierrige ferdigener kaam - op in ferhierperioade oan Go Ahead Eagles nei - syn hiele karriêre út foar SC Hearrenfean, mar oan dy tiid kaam ôfrûne simmer in ein. Syn kontrakt waard net ferlinge, wêrtroch't er transferfrij wie. Schmidt spile 105 wedstriden yn de earedifyzje en skoarde dêryn trije kear.