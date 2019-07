LIVEBLOG: Tropyske waarmte yn Fryslân, eveneminten ôfsein

It is dizze wike tropysk waarm yn Fryslân. De ferwachting is dat it tiisdei yn de provinsje sa'n 29 graden wurdt. Woansdei, tongersdei en freed komt it kwik sels fier boppe de 30 graden. It KNMI hat koade oranje ôfkundige, Liander ferwachtet mear stroomsteurings en ferskate eveneminten wurde oanpast of ôfsein. Folgje yn dit liveblog al it nijs dat te krijen hat mei de hjitte.