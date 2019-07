LIVEBLOG: Tropysk waarm, fertragingen op it spoar en op Ofslútdyk

Kinst dyn fleske wetter better net yn 'e auto lizze litte. It wetter yn de fleskes kin nammentlik as fergrutglês wurkje, wêrtroch't in autobrân ûntstean kin. De brânwacht fan Oklahoma hat lêst in test útfierd, wêrby't se in fleske wetter yn it ljocht fan de sinne lizze lieten. It wetter fersterke de waarmte fan it ljocht mei 120 graden.