Dit kinsto dwaan om wetterkrapte te foarkommen

Latenstein van Voorst leit út wat Vitens docht no't it sa hjit is yn Nederlân. "Tijdens deze extreem warme periode draaien al onze systemen op volle capaciteit. Zo zorgen we ervoor dat we voldoende water hebben om aan te bieden."

"Wat we ook doen is actief communiceren over zuiniger omspringen met water. We zijn vrij actief op social media. We zien daarop dat mensen zeker met die tips bezig zijn. Ook zien we dat ze elkaar tips geven. Ieder klein beetje helpt."

Pykoeren

De neiging bestiet foar guon minsken om just ekstra wetter te brûken yn en om hûs. "Vaak willen mensen een keertje extra douchen: het zijn plakkerige nachten en zweterige dagen. Toch zeggen we tegen klanten: als je doucht, probeer dan zoveel mogelijk buiten de piekuren gebruik te maken van water. De piekuren zijn tussen 7.00 en 9.00 uur en 17.00 en 21.00 uur."

"Naast bewust om te gaan met douchen, een minuutje korter douchen helpt bijvoorbeeld al enorm, roepen we klanten ook op om de wasmachine 's nachts te laten draaien. Als je je tuintje sproeit, wat echt niet altijd nodig is, want het gras wordt vanzelf ook weer groen, vragen we klanten dat ook buiten de piekuren te doen."