Nije eigeners socht foar Seedykstertoer by Marrum

By de Seedykstertoer kinne toeristen in rûntocht oer it Noarderleech meitsje, de grutte silo beklimme, in terraske pakke en kampeare op de minicamping. Fierder binne der sealen foar feesten en is der sels in museum. Gerben Visbeek hopet dat de nije eigener it bedriuw trochset sa't hy en syn frou dat ek diene. Der hoecht om him gjin grutskalich rekreaasjepark fan makke te wurden, dat soe neffens him net passe by it karakter fan de rêst en wiidsheid fan it Noarderleech.