Jongerein út de hiele wrâld wei op útwikselingsbesite yn Fryslân

Ek Ralph Mulders heard by de organisaasje. Hy seit: "We hebben drie kampen, in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Zo'n 100 jongelui gaan vanuit Nederland naar buitenland en andersom. Het is dus echt een uitwisseling." De dielnimmers kinne minsken moetsje en sjen hoe't it der yn it bûtenlân oan ta giet.

Fryske sporten

"We gaan natuurlijk ook de Friese sporten een dag doen: fierljelppen en kaatsen. We gaan naar Eastermar, Museum Drachten, daar krijgen ze een clinic van een kunstenaar buiten in de tuin en kunnen ze zelf met kunst aan de gang," jout Mulders oan.