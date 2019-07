Sineeske man yn Ljouwert yndie troch misdriuw om it libben kaam

Neffens de plysje is it forensysk ûndersyk klear, mar it algemiene ûndersyk noch net. De plysje siket noch kontakt mei Sineeske studinten dy't in keamer hierd hawwe yn de wenning fan de 73-jierrige man. Neffens de plysjewurdfierder is it fanwege de fakânsje dreech om kontakt mei de studinten te krijen.