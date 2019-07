Fryslân Fêstlein: "Jou my mar it Fryske wetter, oars wurd ik siik"

Auke en Trienke Siccama farre al 30 jier oer it Fryske wetter. Mei harren famylje binne sy oeral yn Fryslân west. "Ik fyn alle stikjes fan Fryslân moai, mar as ik echt kieze moat sis ik dat de Hegemer Mar derút springt. Mar eins makket it my net in soad út, as ik mar op it Fryske wetter sit," seit Siccama. "Der bûten wurd ik siik," fertelt sy mei in knypeach.

Foto

Harren fakânsjefoto is yn 1992 al nommen en foar de famylje Siccama bysûnder. "Us jongste soan stiet der ek op," sa fertelt Trienke. "Hy wol eins nea op de foto, mar no hawwe wy him dochs," seit sy. "De bern binne altyd graach mei op fakânsje west. Sy hawwe no sels ek in boat kocht, dus dat gefoel bliuwt der wat yn."