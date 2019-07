Frou krijt boete foar ferkeapjen nylhoars-tosken op Marktplaats

In 51-jierrige frou fan It Hearrenfean hat moandei in boete fan 300 euro krigen om't se twa tosken fan in nylhoars (nijlpaard) op Marktplaats set hie. It is ferbean om dizze tosken yn besit te hawwen. Yn stee fan in keaper belle de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) by de frou oan.