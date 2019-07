Boerebrulloft 'útklaaid' fanwege waarme waar: skras troch middeisprogramma

Op grûn fan it nasjonaal hitteplan wurdt advisearre om eveneminten by temperatueren fan boppe de 27 graden ôf te sizzen. De organisaasje fan de boerebrulloft nimt dat advys oer, omdat se it net ferantwurde fynt om har bisten en minsken yn te setten by de hege temperatueren. Ferline jier koe it middeisprogramma om deselde reden ek al net trochgean.

"Mei dizze waarmte wolst sels ek net hurdrinne"

De organisaasje fynt it tige spitich dat it middeisprogrammaek net trochgiet, benammen omdat it dit kear om in lustrumedysje giet. De Boerebrulloft op De Jouwer bestiet 65 jier. Moarns binne der wol aktiviteiten, mar it ringstekken en de hurddraverij middeis gean net troch. "Mei dit waarme waar wolle jo sels ek net hurddrave, dus dat dogge wy de hynders ek net oan", seit Ina Kuit-Van der Weide fan de organisaasje. "Ik ha noch mar twa kear meimakke dat it programma oanpast wurde moast fanwege ekstreem waar. Dit jier en ferline jier."