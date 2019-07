Marit Bouwmeester behâldt dochs tredde plak yn klassemint WK Laser Radial

Sylster Marit Bouwmeester fan Warten is op it WK Laser Radial yn Japan dochs op it tredde plak stean bleaun yn it klassemint. Op de fjirde wedstryddei moandei einige se as 24e en 10e yn har races. Dêrtroch stie se op in fjide plak yn it algemien klassemint. Alteast, sa like it. Want de Sweedske Josefin Olsson dy't earst boppe har stie, is diskwalifisearre. Dêrtroch kaam Bouwmeester dochs noch op in tredde plak.