Gemeentewurkers ûntpoppe har ta Special Task Force yn de striid tsjin ikeprosesjerûp

De seis gemeenteambtners dy't troch de gemeente Opsterlân oplaat binne om de ikeprosesjerûp ûnder hannen te nimmen, binne moandei úteinset. As earste krigen se in kursus om te learen wat der komt sjen by it opromjen fan de bisten. Ek krigen de seis manlju harren beskermjende útrusting útrikt. En dy beskerming is hurd nedich, seit kursuslieder Albert Hulshof mei klam. "Allinnich yn sa'n pak bist feilich."

Strak yn pak

De manlju ha in feilichheidsbril mei in masker op en dogge in overall oan. Benammen by it útlûken fan it pak is it opletten, warskôget de ekspert. Troch it pak nei it wurk ôf te sputsjen foarkomme je besmetting mei de hierkes.