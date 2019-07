Jeanine en Hester rûnen de Nijmeegske Fjouwerdaagse foar it goeie doel: "Ta neitins oan ús mem en beppe"

It plan om te rinnen foar it goede doel ûntstie doe't de mem fan Jeanine en de beppe fan Hester op har kremaasje gjin blommen woe, mar frege oft minsken wat jild oermeitsje woene nei KWF Kankerbestrijding. Jeanine: "Underweis waarden wy geregeld oansprutsen fanwege ús flachjes. Foar my wiene der ek dagen by dat ik bliid wie dat wy efkes de sinnebril op hiene, dan koenen minsken ús triennen net sjen."

Efkes slikke

Benammen de kuier lâns it Radboud Sikehûs die in soad mei beide froulju. "Wy rûnen lâns it Radboud Sikehûs dêr't pasjinten yn it skaad sieten om ús oan te moedigjen, dan is dat wol efkes flink slikke", jout Jeanine ta.

Takom jier wer kuierje

Doel wie om al mei al 2000 euro op te heljen foar it goeie doel. Dat is in hiel ein slagge. Der stie snein 1600 euro op de rekken. Hester: "Wy dogge takom jier wer mei. Wy moatte allinnich efkes sjen oft we de 40 of 50 kilometer dogge. Dan rinne we wer gewoan foar ússels." Jeanine: "It is fantastysk dat safolle minsken ús stipe ha, mar foar in grut part komt dy stipe út ús eigen krinkje. Wy kinne net alle jierren wer in berop dwaan op dizze minsken."