Adwin de Kluyver nominearre foar Jan Wolkerspriis 2019

De Jan Wolkerspriis is in inisjatyf fan radioprogramma Vroege Vogels, it Wrâld Natuer Fûns en de Volkskrant. De priis foar it bêste natuerboek wurdt dit jier foar de sânde kear útrikt en bestiet út in jildbedrach fan 5.000 euro. De winner wurdt op 20 oktober bekendmakke.