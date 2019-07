Noardske falken briede mei sukses op Flylân en Skylge

Steatsboskbehear is hiel bliid mei dizze briedgefallen. It goeie nijs bliuwt op Skylge net beheind ta de Noardske falken; der hawwe dit jier twa spantsjes blauwe hoanskrobbers bret. Dat is in hiel seldsume soarte. Eartiids hawwe der in hiel soad bret op it eilân, mar dat is al lang lyn. It bleau oant no ta by in inkeld briedgefal en dat nêst is earder ris troch minsken leechhelle.

Ek oare fûgels

No is alles goed gien en binne der seis piken grut wurden. Dy kinne al goed fleane. De jonge fûgels binne ek ringe. De oare rôffûgelsoarten dogge it ek prima op it eilân, lykas de brune hoanskrobber en de hauk. Der is ek in fjildûle sjoen, mar it Fryske fêste lân wie mei it grutte oantal fjildmûzen mooglik in plak dêr't ek fûgels hinne gien binne, dy't oars op it eilân briede soene.