Dûbelslach Tuinenga-en-dy: keatsfroulju winne ek yn Wergea

Harren tsjinstanners yn de finale yn Wergea wiene ek deselde keatssters as sneon: Nynke Sijbrandij, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Snein hiene Tuinenga-en-dy it krekt wat dreger yn de finale: it waard 5-3 en 6-4.

Lytse preemje

Op it tredde plak einigen Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Sy ferlearen yn de heale finale fan it partoer fan Ilse Tuinenga. Foar Dijkstra-en-dy wie it ek in werhelling fan it resultaat fan in dei earder yn Makkum.