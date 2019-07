Bouwmeester docht goeie saken op tredde dei fan WK Laser Radial

Sylster Marit Bouwmeester stiet nei fiif races op it tredde plak yn it algemien klassemint fan it WK Laser Radial yn Japan. De Olympysk kampioene út Warten naam revânsj foar har teloarstellende fyftjinde plak op sneon. Snein waard se yn trije races respektyflik fjirde, fyfde en achtste. Bouwmeester moat de Sweedse Josefin Olsson en de Amerikaanse Railey Paige foargean litte.