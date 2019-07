Fan tsjerkhôf oant muzykkorps: Buro De Vries gong op besite yn Arum

De Gekroonde Leeuw

De Gekroonde Leeuw is ús gasthear. Eigeneres is Roos van der Veen, dy't yntusken al wer seis jier efter de taap stiet. It befalt har poerbêst. Njonken in kroech runt Roos ek in lyts restaurant en seis sliepkeamers. En dat is noch net alles, want Roos kombinearret har wurk yn De Gekroonde Leeuw mei in baan yn in sikehûs yn Amsterdam. Mei rjocht is sy ús 'Gekroonde Leeuwin'.