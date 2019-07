Siep Anema byt him fêst yn persoanlike missy: grizzlybear moat en sil nei Arum

Op dit stuit stiet de grizzlybear by it bistepark yn Rhenen. De bear is skonken oan Ouwehands Dierenpark, nei in jierrenlange juridyske striid, oant de Ried fan Steat ta. It bistepark hie der lykwols hielendal net om frege hat, mar krige it opsette bist yn 'e mage splitst.

Ien formulier

Anema miste ien offisjeel formulier doe't er de bear yn 2014 fia de Rotterdamske dûane ynfiere woe: it saneamde CITES-permit. Dat formulier koe er allinne krije as er de bear weromstjoere soe nei Kanada. Dat kin lykwols net, omdat de bear neffens de wet yllegaal ynfierd is.

Burokrasy

"It is in burokrasy, dat wolst net witte. Djiptryst", sa seit Anema. De bear is syn eigendom, hy hat der foar betelle en der nea ôfstân fan dien. Mar de bear mei Nederlân net yn. Anema fynt it ûnbegryplik dat de bear no wol yn Ouwehands Dierenpark stean mei.

Bearekontrôle

"Ouwehands woe it bist hielendal net ha", wit Anema. "Sy ha him krigen en alle jierren wurdt kontrolearre oft er der noch wol stiet." Anema hat nei it dierenpark ta west en mei de minsken dêr praten. Hy hopet no dat sy dat formulier wol los krije kinne en dat se dan de bear oan him útliene wolle.