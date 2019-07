LIVE: Folgje hjir it Keningsljeppen yn Burgum

Yn Burgum is freedtejûn it Keningsljeppen, de fyftjinde wedstriid fan it seizoen. It is boppedat de tredde wedstriid yn 'de Gouden Rige', in searje fan yn totaal seis fierljepwedstriden dy't spesjaal binne yn de ROC Friese Poort-kompetysje. De livestream is fan 18.55 oere hjir te sjen.