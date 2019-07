FIDEO: Ynsidinten yn sintrum Hearrenfean foar fuotbalwedstriid tsjin FC St. Pauli

De bus soe de Dútske supporters njonken it stadion útsette, sa wie de ôfspraak. Dat is lykwols net bard. Dêrom rûnen de supporters fan FC St. Pauli in stik troch it sintrum fan It Hearrenfean hinne.

De situaasje rûn sa út 'e hân dat de plysje yn aksje kaam. Dêrby waard ek in plysjehûn ynset. Ien persoan is ferwûne rekke, om't er troch de hûn yn syn hân biten waard. Ek de mobile ienheid, de ME, waard oproppen. De tsjinsten hawwe de supporters dêrnei nei it stadion dirigearre.