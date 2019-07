De 18-jierrige Joey Schadenberg fan Harns sit dit wykein leafst tweintich oeren lang yn in achtbaan, de Condor, yn Walibi. Yn it preptpark fan Biddinghuizen besiket hy jild yn te sammeljen foar stichting Opkikker troch tweintich oeren, sa'n 250 ritsjes yn in achtbaan te meitsjen. De kollega's fan Omroep Flevoland sochten him op.