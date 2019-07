Skier giet de striid oan mei plastik

De projektgroep Waterzooi is oprjochte troch de stichting NoorderBeeld, Biblioteek Noard-Fryslân, keunstnerskollektyf Sjain en saakkundige Petra Olgers. Sa hawwe de bern fan it eilân gedichten makke, dy't benammen gasten op it eilân attendearje op it feit om goed mei plastik om te gean. Ek is der in húshâldkit makke mei plastikfrij skjinmakark en oare miljeufreonlike oplossings foar toeristen.

Supermerkeigner Eric Brunekreef docht ek mei. Hy docht syn bêst om klanten sa min mooglik plastik brûke te litten.