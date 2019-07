Plan foar boek oer fersetsstrider Willem Santema

Histoarikus Peter Bak wurket oan in boek oer Willem Santema, ien fan de grutste fersetsstriders fan Fryslân. Santema wie yn 1941 de grûnlizzer fan it ferset yn Snits en omjouwing. Foar de biografy sil de kommende moannen finansiering socht wurde. It is de bedoeling dat it boek op 15 april 2020, eksakt 75 jier nei de befrijding fan Snits, presintearre wurde sil.