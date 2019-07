Alde AEGON-gebou yn Ljouwert is klear foar earste studinten

De ôfrûne wiken wurde der twa kear yn de wike rûnliedings hâlden. Studinten, somtiden mei harren âlden, kinne binnen sjen yn in keamer dy't folslein ynrjochte is. Der stiet in bêd, in kuolkast, der is in wc en in magnetron. It is de bedoeling dat alle keamers sa oplevere wurde.

Effe wachten.. pizza!

Neffens Klaas Koopmans, dy't de keamers oan de man bringe moat, is alles oanwêzich wat in lyts hûshâlden nedich hat: "In kleankast, in kuolkast, alles is der. En it belangrykste foar al dy studinten, in 'pizza-bestendige' oven. Want dat sil se wol it faakst ite, tink ik sa."