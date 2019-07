Omrop TIP: hûndert jier skûtsjehistoarje yn Myn skip

It ferhaal

Op it Earnewâldster Wiid is it tsjuster. It is ein septimber en út it neat klinke ynienen koperklanken oer it wetter. Der komt in skûtsje oansilen en grutsk ropt de skipper: Myn skip! De koperklanken feroarje yn it ploffende lûd fan de opdrukker en de rook fan de diselmotor is te rûken: in nije tiid tsjinnet him oan. Sa wurdt it skûtsje 'Myn Skip' troch trije tiidrekken hinne folge. Hûndert jier skûtsjehistoarje komt yn it ferhaal mei muzyk, byld, dûns en teäter oan bar.