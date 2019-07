Menno Feenstra fan It Hearrenfean bêste learling-skuonmakker fan Nederlân

Menno Feenstra is al fjouwer jier dwaande mei it meitsjen fan skuon as fak. Syn heit hat al hast tweintich jier in skuonmakkerij, dus hy hat it al jong leard. Hy fynt it in tige moai berop. "Je kunt er je creativiteit in kwijt. Elke dag heb je verschillende schoenen, nooit is het 't zelfde," seit Feenstra.

It is net de earste kear dat hy in priis wint. Earder wûn hy al in kear sulver en in kear goud op in Europeeske fakwedstriid. Dizze priis giet fan syn skoalle út. It is net samar in pryske: "De prijs is best wel uniek, want hij wordt maar eens in de zoveel jaar uitgereikt." Hy wûn de priis foar bêste learling-skuonmakker mei in pear griene skuon.