Hoe stiet it derfoar mei de briedkoloanjes op it Waad?

Skiermûntseach

Op Skiermûntseach binne sa't it no liket gjin grutte groepen stirnsen. Tusken it meast eastlike eilân en It Amelân is it lykwols in oar, en benammen ek better ferhaal: op dit Rif sit in grut ferskaat oan stirnsesoarten. Mar it is gjin topnijs, want der hawwe wolris 1.000 briedpearen sitten, dit jier binne der sa'n 400.

Ek in lyts stikje fan de Kalkman is troch de stirnsen beset. Hjir wurde al piken sjoen.

It Amelân

Op It Amelân binne gjin grutte koloanjes fêstige op de Feugelpôlle. De kobben hawwe it wol besocht, mar dat is net slagge. De klikstirns dy't der earder mei in grutte koloanje siet, is fuortbleaun. Mooglik leit dat oan de beskikberens fan fretten, tinkt boskwachter Marjan Veenendaal fan Steatsboskbehear.

Skylge

Oan de eastkant fan Skylge op de Koffiebonenplaat hat in koloanje lytse stirnsen it besocht, mar dizzen binne fuortset nei heech wetter. In lyts oantal besiket it wer op 'e nij.

Op de Noardsfarder sitte dizze kear net in soad fûgels, útsein in pear bûnte wilsters. Dyselde wilsters hawwe op guon lokaasjes op it Noardseestrân ek in plakje fûn.