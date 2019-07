Warkumer oanholden dy't fertocht wurdt fan twa wapene oerfallen

De plysje hat freed in 29-jierrige ynwenner fan Warkum oanholden fanwege twa wapene oerfallen yn syn eigen stêd. Op tongersdei 9 maaie dit jier waard earst in man fan 85 ûnder bedriging mei in mes jild ôfstellen. Letter op de dei waard dat besocht by in 28-jierige frou.