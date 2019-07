Hacklab Fryslân yn Ljouwert bringt jongerein op it goede paad

Der stiet in kompjûter op de bar en in stik as tsien ferspraat oer de romte op de flier. Der stiet der ien op in steantafel en noch in pear yn de kast. Oan kompjûters gjin gebrek yn it haadkwartier fan Frack Hackerspace Friesland.

Hackers yn de Blokhûspoarte

Yn dizze romte yn ien fan de gongen fan de Blokûspoarte yn Ljouwert komme Fryske hackers alle dagen wol efkes by inoar. Mar op freed is it it domein fan Hacklab Fryslân. Sechtjin jongeren dy't mar dreech oan wurk komme kinne en dy't faak ek harren skoalle net ôfmakke hawwe komme dan hjir om te learen oer 'etysk hacken.'

"It binne jonges en famkes dy't faak al hiel goed mei de kompjûter omgean kinne, mar dy bepaalde sosjale feardichheden misse. Bêrn dy't faak noch by heit en mem wenje en nea it hûs útkomme. Troch harren oan te sprekken op iets wat harren ynteresse hat, it hacken, besykje we harren út it isolemint te heljen."

Nienke Hoeksma is ien fan de bestjoersleden fan de stichting Cybersafe Noord Nederland, de organisaasje efter it Hackerslab. Neffens har giet it om in groep jongeren dy't faak fergetten wurdt.