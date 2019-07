Fryslân Fêstlein: "Neat is sa moai as in fakânsje yn eigen provinsje"

"Wy komme sels út Akkrum, mar wy geane al trije jier nei Aldegea (SWF) ta", fertelt Sjoerdje entûsjast. "Wy binne in famylje dy't sljocht is op wettersport. Myn man surft graach en myn dochters hâlde enoarm fan silen. Al dy dingen kinne je yn Fryslân fansels it bêste dwaan."

"Yn ús provinsje binne je wol ôfhinklik fan it waar, mar dat is eins oeral sa. Dêrneist is it ek moai wannear't it minder waar is. As it hurd waait, kinne je better sile", seit Sjoerdje mei in knypeach, wylst sy en har man de tinte opbouwe.

Moaiste oantinken

Nei in lytse fiif minuten oerlizze stiet de tinte op de Bearshoeke klear foar in nije fakânsje. "Wy hawwe hjir al safolle meimakke, mar ús moaiste oantinken oan de fakânsjes binne dochs wol dat alle freonen delkomme. Wy hawwe it altyd tige gesellich en wy hawwe in bulte wille."