Keapjen fan hûs hieltyd dreger foar Jan Modaal

Vrieselaar is ekonoom en seit dat Jan Modaal somtiden wol acht oant njoggen kear syn jierlean dellizze moat foar in keapwenning. En dêr is net tsjinop te lienen. Wy lizze him in tal fragen foar.

Hoe grut is it probleem en wêrtroch komt it?

"De belangrijkste oorzaak is de mismatch tussen vraag en aanbod. Er zijn ontzettend veel Nederlanders die een eigen huur- of koophuis willen, maar we hebben een enorm woningtekort. Dat hadden we al, maar het is nog groter geworden. Door die mismatch stijgen de prijzen en in dit geval heel hard."

Hoe is de situaasje yn Fryslân?

"Ook in Fryslân zijn de huizenprijzen behoorlijke gestegen de laatste jaren. In heel Fryslân moet je nu ongeveer toch wel 220.000 euro neertellen voor een eigen huis en in sommige regio's in de Súdwesthoeke moet je nog meer betalen en dat vergt eigenlijk een steeds hoger inkomen. Voor een huis in Fryslân moet je toch wel 45.000 à 50.000 euro verdienen."

Wat betsjut it foar minsken dy't (noch) gjin hûs keapje kinne?

"Wat je ziet is dat mensen langer thuis blijf wonen en dat studenten minder snel op kamers gaan. Je moet misschien een huisgenootje zoeken, maar wat ook kan. Als je nou misgrijpt op de woningmarkt ben je vaak aangewezen op de vrije huursector. Daar zijn de huurprijzen behoorlijk hoog. Daar betaal je soms wel veertig tot vijftig procent van je inkomen aan woonlasten."