Oprop: hoe djoer is in glês kola yn Fryslân? Stjoer dyn foto yn!

It moaie waar stiet foar de doar: is it wer drok op de Fryske terassen. Wer bisto djoer en wer bisto goedkeap út? Dat wolle wy graach witte. Om in ynsjoch te krijen yn de prizen yn de provinsje is op de redaksje fan Omrop Fryslân it idee ûntstien foar in Kola-Yndeks. Dochsto mei?