Beitske Visser: "Eerste plaats is nog realistisch"

Visser is no 24 jier. De Formule 1 is dêrtroch fier fuort. Dêrom rjochtet se har foarearst op oare ambysjes: "De DTM of Formule E. Dat is wel realistisch." De Formule 1 liket wat fierder fuort. Net iens sa bot fanwege har kwaliteiten. "De Formule 1 moet je ook willen. Je moet veel geld meenemen en dat heb ik niet."

De Formule E is de klasse mei elektryske auto's en de DTM is de Deutsche Tourenwagen-Masters. Dy klasse wurdt sjoen as de Formule 1 fan de toerauto's. De Formule W is dêr no ek ûnderdiel fan. Yn itselde wykein wurde de races fan sawol de Formule W as de DTM riden.

Dit wykein is sneon de race dy't meitelt foar it klassemint. Snein is in ekstra wedstriid. Dizze telt net mei foar it klassemint. De koereurs begjinne de race dan oarsom. Dejinge dy't as sneon as earste einiget, begjint snein as lêste.