Ferfytse op Skylge? Net mei dizze nije poddestuollen

Hoewol't in soad minsken tsjintwurdich gebrûkmeitsje fan digitale navigaasje, is der noch altyd ferlet fan poddestuollen op fytspaadkrúspunten, sa stelt de gemeente Skylge. Dêrom binne de bekende poddestuollen fan de ANWB yn in modern jaske stutsen en steane der op it eilân no 39 nije paadwizers.