Eefkes byprate mei: Teake Klaas van der Meulen fan it Wâldseinder skûtsje

Hoe sit it mei de teamspirit?

"Mei de teamspirit is it top. Wy hawwe in leuke ploech oan board en kinne it hiel goed mei-inoar fine. Dit jier hawwe wy trije nije bemanningsleden derby krigen en dat soarget der wer foar dat ús team kompleet is. In moaie oanfolling op wat wy al oan board hiene."

Hokker plakje is neffens jim it moaist om te silen?

"Alle wedstriden hawwe sa syn sjarme, mar wy sile it leafst op de marren lykas by Snits en Wâldsein. Dêr is genôch romte en djipte foar in moaie wedstriid én genôch plak foar alle fjirtjin skûtsjes."

Wat sille jim dit jier oars dwaan?

"Wy sille dit jier better starte, dat gie ferline jier echt net goed. Mei in bettere start leist fuortendaliks foaroan yn it fjild en hast minder lêst fan de oare skippen."

Hawwe jim noch saken oan it skip feroare?

"Wy hawwe neat oan it skip feroare, de winter wie rêstich foar ús. Utsein it gebrûklike ûnderhâld fansels."

Wat meie wy net fan jim witte?

"Wy hawwe gjin geheimen."



Wat is it bêste iten om op te silen?

"Ek dit jier hawwe wy wer catering oan board, alle dagen in oare hap. Mar it stooffleis is dochs wol favoryt by de mannen."

Hokker skip sjogge jim as de grutste konkurrinsje?

"Alle trettjin, it leit hiel ticht byinoar. Yn prinsipe is elkenien kampioenskandidaat."

Wêrom sille jim dit jier winne?

"Troch better te starten en net yn protestsituaasjes telâne te kommen. En fansels troch in bytsje gelok."